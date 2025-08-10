Шахтар продовжує комплектувати команду молодими бразильцями. Як проінформував Фабріціо Романо, "гірники" домовилися про трансфер вінгера Сан-Паулу Лукаса Феррейри.

Шахтар заплатить за 19-річного бразильця фіксовану ціну у розмірі 10 мільйонів євро, а якщо донеччани пройдуть кваліфікацію до Ліги чемпіонів, то заплатять ще два млн євро. Також в угоді є пункт про перепродаж гравця, за умовами якого Сан-Паулу може отримати 10% від суми. Медогляд Феррейри заплановано на 11 серпня.

Лукас Феррейра є вихованцем академії Сан-Паулу. За першу команду він дебютував у 2025 році. Загалом вінгер відіграв за клуб у 23 матчах, в яких забив один гол та віддав один асист.

До слова, у складі Шахтаря вже є велика бразильська діаспора, яка налічує 10 гравців.

