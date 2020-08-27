Донецький Шахтар продемонстрував хороший футбол після рестарту чемпіонату та отримав за це відповідну оцінку.

Донецький клуб потрапив у топ-3 команд за набраними очками по рестарті сезону після карантину, повідомляє LTT Sports. До уваги не брались результати команд з топ-6 європейських ліг.

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"Гірники" набирали в середньому 2,56 очок за гру – більше лише у російського Зеніта (2,75) і австрійського Зальцбурга (2,6).

Нагадаємо, Шахтар став чемпіоном України у минулому сезоні УПЛ. Підопічні Каштру також боролись за путівку у фінал Ліги Європи, проте на стадії 1/2 програли Інтеру (0:5) та вилетіли з турніру.

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