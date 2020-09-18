Бразильський легіонер підписав новий 5-річний контракт, інформує офіційний сайт "гірників".

Додо встановив рекорд сезону – неймовірні швидкісні дані захисника Шахтаря

Додо приєднався до Шахтаря у грудні 2017-го, проте не відразу пробився в основу команди. Сезон 2018/19 правий латераль провів у оренді за Віторію Гімараєш, після чого повернувся в Україну. Всього у складі донецького клубу провів 39 матчів, забив 3 м'ячі, завоював Кубок і двічі став чемпіоном України.

Зауважимо, що ЗМІ активно приписували Баварії інтерес до Додо, однак тепер Шахтар може не хвилюватися щодо майбутнього 21-річного захисника.

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