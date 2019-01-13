Шахтар убезпечив себе пунктом в контракті Соломона, якщо Армія оборони Ізраїлю не відпустить гравця в Україну

Екс-півзахисник Маккабі Петах-Тіква Манор Соломон може не одразу розпочати свої виступи в складі Шахтаря через, те, що не відслужив повний строк в армії.

Донецький Шахтар підписав півзахисника Маккабі Петах-Тіква Манора Соломона. Проте футболіст не відслужив до кінця свій строк в Армії оборони Ізраїлю. Строк служби становить 32 місяці.

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За інформацією one.co.il, питання армії було предметов довгих переговорів між клубами та екс-головою асоціації футболу Ізраїлю Аві Лузоном.

Ізраїльський адвокат Ефраїм Барак пояснив Шахтарю нюанси проходження військової служби. У підсумку вирішили, що всі сторони будуть намагатись досягнути спеціального звільнення від армії, і щоб він проводив останні місяці служби під час відпусток або перебування в національній збірній.

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Також у контракт включений пункт, згідно з яким Соломон залишиться в Маккабі на правах оренди, поки не отримає звільнення, якщо Армія оборони Ізраїлю не відпустить футболіста в Україну.

Але очікується, що армія не буде перешкоджати хавбеку, оскільки він вважається талановитим гравцем, і Шахтар заплатив за нього солідну для чемпіонату Ізраїлю суму.