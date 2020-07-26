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Шахтар у вольовому стилі розгромив друголігове Полісся – забивали Коноплянка, вихованець і бразильці

22:19 - Читать на русском
Шахтар у вольовому стилі розгромив друголігове Полісся – забивали Коноплянка, вихованець і бразильці
ФК Шахтар

Шахтар здобув упевнену перемогу над Поліссям у товариському матчі. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Товариські матчі
Шахтар
4
4 : 1
1
Полісся
19:00 26:07:2020
завершено
 

Товариський матч

Шахтар – Полісся – 4:1

Голи: Майкон, 24, Бондаренко, 53, Коноплянка 70, Тете, 80 – Задерецький, 19

Шахтар встановив антирекорд УПЛ попри дострокове чемпіонство

Шахтар цілком очікувано з перших хвилин володів ініціативою, а Тайсон метрів з 10-ти навіть пробив у штангу. Однак рахунок відкрили саме гості, коли на 19-й хвилині Задерецький головою замкнув навіс зі стандарту. "Гірники" відновили рівновагу вже за 5 хвилин. Марлос розігнав контратаку, з ударом Додо впорався воротар, однак Майкон добив м’яч у сітку – 1:1. Саме за такого рахунку команди пішли на перерву.

На другу половину гри Луїш Каштру вніс корективи, випустивши на поле Трубіна, Хочолаву, Бондаря, Тете й Бондаренка. Саме останні двоє створили другий гол Шахтаря: бразилець прийняв відмінну діагональ від Тайсона і покотив за спини захисникам, а Артем Бондаренко, у дотик поклав м’яч під дальню штангу, вивівши свою команду вперед. На 70-й хвилині Євген Коноплянка отримав м’яч на лівому краї штрафного, зробив кілька кроків у бік воріт і потужним ударом прошив кіпера – 3:1. Підсумковий рахунок було оформлено за десять хвилин до кінця матчу: Сіпріано пройшов до лицьової та відпасував до центру штрафного, а Тете з лету пробив у дев’ятку, інформує офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, 29 липня команда Луїша Каштру проведе черговий товариський матч. На полі спорткомплексу Святошино "гірники" зіграють з рівненським Вересом. Початок гри о 10:30.

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?

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