Делегація українського клубу перед поєдинком з Шерифом зупинилась в тираспольському готелі з назвою "Росія". Директор зі стратегічного розвитку і комунікацій Шахтаря Юрій Свиридов розповів про нестандартну ситуацію.

"Це був вибір без вибору. На весь Тирасполь є тільки один готель, "Росія", який може за кількістю номерів та інфраструктурою прийняти делегацію футбольного клубу на матч Ліги чемпіонів.

Додо переконаний, що Шахтар переважає Шериф за двома показниками

Навіть команді академії клубу, яка грала в Юнацькій лізі УЄФА, через брак готелів у місті довелося жити на базі Шерифа", – цитує директора зі стратегічного розвитку і комунікацій "гірників" Tribuna.

Нагадаємо, вже сьогодні, 15 вересня, Шериф прийматиме Шахтар у Тирасполі. Стартовий свисток матчу першого туру Ліги чемпіонів пролунає о 19:45.

Шериф – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів