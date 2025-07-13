Донецький Шахтар із погрому увірвався у новий сезон. В рамках першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи "гірники" розтрощили фінський Ільвес, забивши шість "сухих" голів. На стадіоні в Любляні у ворота опонентів могло влетіти і більше м’ячів, якби третя за силою команда УПЛ не псувала власні моменти.

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Гольова троща у столиці Словенії стала другою найбільшою єврокубковою перемогою "гірників" за всю історію. Більшою різниця на користь Шахтаря була лише у жовтні 2014 року – розгром білоруського БАТЕ 7:0 в групі Ліги чемпіонів.

Дебют Арди Турана біля керма Шахтаря ознаменувався ще одним рекордом. У воротах фінів відзначилися п’ятеро бразильців, чого досі не траплялося в "помаранчево-чорній" історії.

Після виїзного матчу проти Ільвеса в наступному раунді на Шахтар чекає протистояння із турецьким Бешикташем.

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