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Шахтар у фіналі восьми Ліги Європи – "гірникам" доведеться дотримуватися суворих обмежень

15:01 - Читать на русском
Шахтар у фіналі восьми Ліги Європи – "гірникам" доведеться дотримуватися суворих обмежень
ФК Шахтар

Догравання сезону Ліги Європи пройде в Німеччині. Шахтар матч 1/4 фіналу проти Базеля проведе 11 серпня у Гельзенкірхені.

 

Виліт відбудеться за день до матчу (10 серпня). Склад делегації максимально мінімізований, а всі повинні пройти тести максимум за 48 годин до вильоту і лише в одній лабораторії. Вона одна для всіх команд, її представництва є у всіх країнах і тільки її приймає УЄФА.

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Команда розміщується у зазначеному УЄФА готелі і майже не контактує ні з ким. Тренування будуть проходити поруч. На стадіоні буде діяти максимальне розмежування – команди займають відведену їм територію і мінімально перетинаються.

Крім того, перед кожним матчем команди будуть проходити ще одне тестування. На гру добиратимуться двома автобусами, кількість представників клубу на матчі обмежена до 45 осіб в зоні гравців, 20 на трибуні і 5 клубних медіа. Прес-конференції будуть проводити без медіа і з допуском лише трьох осіб у зал – офіцера УЄФА, гравця і тренера.

Директори і клубні медіа входять в так звану зону ризику. Тобто у них більше шансів з кимось зустрітися. Тому вони будуть мати свій транспорт, свої окремі входи і майже відсутність можливості перетнутися з командою, повідомляє Tribuna.com.

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