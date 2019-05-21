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Шахтар U-21 та Динамо U-21 зіграли внічию

14:50 476 Читать на русском
Шахтар U-21 та Динамо U-21 зіграли внічию
Шахтар U-21 – Динамо U-21 / соцмережі

У матчі молодіжної першості України донецький Шахтар та київське Динамо не виявили сильнішого.

Чемпіонат України U-21, 30 тур

Шахтар – Динамо – 1:1

Голи: Мате, 7 (пен.) – Кравченко, 53

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Молодіжні команди Шахтаря та Динамо зустрілись між собою напередодні очного протистояння на дорослому рівні. Вже на початку поєдинку Мате реалізував пенальті та відкрив рахунок, але по перерві Микита Кравченко його зрівняв.

У кінці поєдинку Назарій Русин ледь не приніс перемогу "біло-синім", але лайнсмен скасував взяття воріт через положення поза грою.

Матч основних команд відбудеться 22 травня о 19:36 на харківському ОСК Металіст.

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