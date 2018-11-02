Шахтар U-21 – Динамо U-21: онлайн-відеотрансляція матчу:

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"Тут мене грабують, а вдома – уб’ють". Росія видає футболіста із клубу Дрогба на тортури і смерть – шокуюча історія
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Україна – Туреччина: товариський матч замість Дніпро-Арени може відбутися за кордономЗбірна України — 12:31 801
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"Відповідь на перше звернення не була підготовлена, щоб не вплинути на Вашу психіку", – КДК ФФУ відповів на лист КадараУкраїна — 12:06 731
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Зінченко проти Фулхема: посередні оцінки від британських ЗМІ, компліменти вболівальників і відео всіх дій українцяУкраїна — 11:53 2050
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