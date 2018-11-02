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ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар U-21 – Динамо U-21: онлайн-відеотрансляція матчу

13:50 32
Шахтар U-21 – Динамо U-21: онлайн-відеотрансляція матчу
Шахтар U-21 – Динамо U-21: онлайн-відеотрансляція матчу / Динамо

Молодіжні команди Шахтаря та Динамо зустрічаються в першості України. Дивіться пряму відеотрансляцію поєдинку на сайті "Футбол 24".

Шахтар U-21 приймає Динамо U-21 в 14 турі молодіжного чемпіонату України. Початок зустрічі – о 14.00.

Відзначимо, що Динамо лідирує в турнірі з 34 очками. Шахтар йде на 4 місці, маючи 26 балів у активі. У першому колі молодіжка "біло-синіх" обіграла принципового суперника з рахунком 2:1.

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