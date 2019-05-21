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Шахтар U-21 – Динамо U-21 – 1:1 – відео голів та огляд матчу

16:30 725 Читать на русском
Шахтар U-21 – Динамо U-21 – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Шахтар U-21 – Динамо U-21 – 1:1

Молодіжні команди Шахтаря та Динамо не змогли виявити сильнішого (1:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат України U-21, 30 тур

Шахтар U-21 – Динамо U-21 – 1:1

Голи: Мате, 7 (пен.) – Кравченко, 53

Шахтар U-21 та Динамо U-21 зіграли внічию

Шахтар вийшов вперед на початку першого тайму. "Гірники" заробили право на пенальті, а Мате його впевнено реалізував. У другому таймі Динамо після комбінації та помилки голкіпера Шахтаря зрівняло рахунок.

Після цього поєдинку підопічні Морозова залишились на 1 місці з 73-а очками в активі, натомість донецька команда посідає 3 сходинку з 50-а заліковими пунктами.

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