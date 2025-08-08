Юнацька команда Шахтаря продовжує участь на турнірі Mladen Ramljak 2025 у Хорватії. Суперником "гірників" стали однолітки з ПСЖ.

Товариський турнір Mladen Ramljak 2025.

Шахтар U-19 – ПСЖ U-19 – 4:0

Голи: ?, 33, ?, 40, ?, 51, ?, 54

Юнацька команда Шахтаря почала участь на турнірі Mladen Ramljak 2025 ще вчора, поступившись одноліткам з Бенфіки – 0:2. Однак, матч проти ПСЖ завершився із куди приємнішим рахунком для "помаранчево-чорних".

До кінця першого тайму рахунок був уже 2:0 на користь Шахтаря. Щоправда, імена авторів голів, які відзначились на 33-й та 40-й хвилинах у цій зустрічі, залишились у таємниці. "Гірники" збільшили свою перевагу на старті другого тайму – вже на 54-й хвилині рахунок був 4:0. ПСЖ не зумів забити бодай гол престижу.

Варто додати, що у Шахтаря на цьому турнірі запланований ще один матч – проти Болоньї U-19. Гра відбудеться завтра, 9 серпня, початок о 12:15.

