Юнацька команда Шахтаря розбила однолітків з ЛНЗ у матчі 24-го туру чемпіонату України U-19 2024/25. Результат та огляд гри читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат України U-19 2024/25, 24-й тур

ЛНЗ – Шахтар – 0:7

Голи: Зубрій, 60, Цуканов, 62, 82, 88, Галонський, 80, Сметана, 89, Тютюнов, 90+2, (пен.)

Шахтар U-19 на виїзді зустрівся з однолітками з ЛНЗ у рамках регулярної першості. Обидва тайми вийшли полярними: у першій половині голів не було, а в другій "гірників" прорвало. Почав усе Зубрій, який на 60-й хвилині відкрив рахунок у грі. Цуканов продовжив справу, яку розпочав його партнер, подвоївши перевагу вже через 2 хвилини.

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Рахунок 0:2 на користь Шахтаря тримався до 80 хвилини, коли Галонський забив третій м'яч у грі. Цуканов на 82 та 88 хвилинах оформив хет-трик, а Сметана і Тютюнов поставили масну крапку в зустрічі – 0:7!

Таким чином, Шахтар U-19 набрав 64 очки в юнацькій першості України після 24 турів. Відрив від Динамо становить 5 очок, але кияни мають в запасі аж 2 зустрічі.

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