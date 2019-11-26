Ще до початку свого матчу проти ровесників з Манчестер Сіті донецький Шахтар U-19 втратив шанси на вихід у плей-офф Юнацької ліги УЄФА.

В матчі 5-го туру групи С Аталанта U-19 на своєму полі обіграла Динамо Загреб U-19 (2:0). Після цієї перемоги бергамці мають у своєму активі 10 очок, а у хорватів залишилося 8.

Динамо Загреб U-19 – Шахтар U-19 – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Донецький Шахтар U-19, який, наразі, набрав 2 очки, не зможе обійти хорватів навіть якщо здобуде перемоги у сьогоднішньому матчі проти Манчесте Сіті U-19 та Аталанти U-19 у 6-му турі. За результатами очних зустрічей команда Ігора Йовічевіча має перевагу над "гірниками" – матч у Загребі завершився перемогою хорватського клубу з рахунком 1:0, а в Україні команди розписали нічию – 1:1.

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