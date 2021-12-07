Шахтар U-19 гучно грюкнув дверима на прощання з Юнацькою лігою УЄФА. У матчі, який не мав турнірного значення, "гірники" розбили Шериф з рахунком 6:0.

Дуже швидко господарі відкрили рахунок, а перед перервою відзначилися ще двічі. Авторами голів стали Бако, Погорілий та Глущенко. Рахунок міг бути більшим, але "помаранчево-чорні" не реалізували ще кілька моментів.

Шахтар U-19 розтрощив Шериф, забивши 6 голів у матчі-прощанні з Юнацькою лігою УЄФА

Рахунок 3:0 тримався до 80-ї хвилини, після чого у ворота молдован влетіло ще 3 м'ячі. Ющенко, Гончарук і Гулько встановили підсумковий рахунок. 6:0 – Шахтар U-19 набрав 9 очок і фінішував третім у груповому турнірі Юнацької ліги УЄФА, завершивши боротьбу за трофей. Шериф з нулем балів на останній позиції. В плей-офф вийшли Реал та Інтер.

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