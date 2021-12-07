Шахтар U-19 в рамках 6-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА приймає Шериф U-19. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 6-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА Шахтар U-19 – Шериф U-19 розпочнеться о 12:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Shakhtar TV", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24". Матч не має турнірного значення для обох команд – "гірники" мають 6 очок і нікуди не подінуться з третього місця, а Шериф, який програв усі 5 матчів, фінішує останнім.

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Стартові склади

Шахтар U-19: Пузанков – Капінус, Козик, Савченко, Булеза – Гулько, Глущенко, Сігєєв – Бако, Векленко, Погорілий.

Запасні: Твардовський, Матвєєв, Гаврилюк, Роспутко, Плющ, Ющенко, Гончарук.

Шериф U-19: Думенко – Пікус, Ікім, Костін, Коваль – Хатман, Скуртул, Ковальський – Карманов, Погребан, Форов.

Запасні: Філіпов, Яцко, Грещук, Жалоба, Коліш, Боцан, Дижинар.