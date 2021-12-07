Домашній поєдинок проти Шерифа закривав єврокубкову кампанію Шахтаря U-19 у сезоні 2021/22. На жаль, молоді "гірники" не змогли прорватись у плей-офф Юнацької ЛЧ, пропустивши вперед Інтер і Реал – втім, на прощання підопічні Оскара Ратулутри явно бажали грюкнути дверима. Тираспольці виглядали ідеальними суперниками під таке завдання, адже за п'ять турів вони не набрали жодного очка, пропустивши 16 голів.

Шахтар – Шериф: анонс матчу Ліги чемпіонів

Вже на 6-й хвилині зустрічі донеччани підтвердили статус фаворита, відкривши рахунок. Векленко протягнув м'яч лівим флангом і віддав передачу Булезі, а той прострілив вздовж лінії воротарського – Бако замкнув ударом під поперечину. 1:0! Ще за кілька хвилин господарі повторили гольову комбінацію, але без завершення. На 12-й же хвилині подвоїти перевагу Шахтаря U-19 міг Глущенко, який вистрілив зі стандарту в ліву дев'ятку. Голкіпер спіймав м'яч.

В середині першого тайму "гірники" провели кілька перспективних атак, але загалом команди працювали на рівних. Щоправда, Шерифу U-19 взагалі нічого не дозволяли біля воріт Пузанкова. Ближче ж до перерви підопічні Оскара Ратулутри знову притиснули тираспольців: на 37-й хвилині комбінація з прострілом Булези завершилась ударом Бако повз дальню стійку, а на 39-й Шахтар U-19 заробив пенальті – його впевнено реалізував Погорілий. На 43-й же хвилині донеччани довели справу до розгрому: Капінус отримав передачу на хід правим флангом і викотив пас вздовж лінії воротарського, а Глущенко замкнув – 3:0.

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У роздягальні Оскар Ратулутра провів подвійну заміну, випустивши Роспутька й Гаврилюка замість Векленка й Капінуса. На зміст гри це рішення ніяк не вплинуло – Шахтар U-19 продовжував домінувати, нічого не дозволяючи одноліткам з Шерифа U-19 і створюючи гострі моменти. Так, після кутового на 56-й хвилині Савченко пробив метрів з 20-ти над поперечкою, а на 62-й Гончарук відкрився під проникний пас на правий край штрафного, вирвавшись віч-на-віч – втім, його постріл парирував голкіпер. Ще за кілька хвилин Гулько завершував комбінацію ударом з лінії карного майданчика, але його накрили.

В середині другого тайму "гірники" відчутно збавили в активності. Тираспольцям навіть дозволили потримати м'яч, провокуючи суперника на втрати. Одна з них на 80-й хвилині завершилась контратакою Шахтаря U-19 через правий фланг – її розігнав Бако. В завершенні слалому Крістіан прострілив на лівий край штрафного, а 16-річний Ющенко замкнув ударом під поперечку. 4:0!

Шериф U-19 після цього "поплив" остаточно. Вже на 84-й хвилині Гончарук забив пенальті, який сам же й реалізував знущальницьким ударом по центру. 5:0! На 87-й же донеччани перехопили м'яч у штрафному гостей – Гончарук одразу ж викотив пас на лінію під постріл Гульку, а той пробив у дальній кут. 6:0! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Розгром!

Таким чином, Шахтар U-19 завершив виступи в Юнацькій лізі УЄФА на третій позиції в групі D, набравши 9 очок. Шериф U-19 залишився на дні таблиці з нулем у графі залікових балів.

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