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Шахтар U-19 поступився Бешикташу на міжнародному турнірі

18:00 81 Читать на русском
Шахтар U-19 поступився Бешикташу на міжнародному турнірі
Шахтар U-19 / ФК Шахтар

Донецький Шахтар U-19 поступився одноліткам з Бешикташа на CEE Cup.

CEE Cup, 3 тур

Шахтар U-19 – Бешикташ U-19 – 0:1

Гол: Йілдіз, 59

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Юнацька команда Шахтаря зустрілась із Бешикташем у рамках міжнародного турніру CEE Cup. У першому таймі команди не забивали голів, а по перерві хавбек турків Емре Йілдіз приніс перемогу своїй команді.

За підсумками групового етапу Шахтар посів 2 сходинку, набравши 4 очки, і зіграє у плей-офф за 3 місце.

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