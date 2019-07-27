Шахтар U-19 поступився Бешикташу на міжнародному турнірі

Англія — 18:13 5976
-
Йокогама – Манчестер Сіті: Зінченко з трофеєм, найгіршим балом і несподіваною відзнакою – Ліверпуль вже чекає
-
VAR дебютує в УПЛ вже у першому турі – систему протестують на матчі Колос – МаріупольУкраїна — 16:08 478
-
Нова схема, хороші новачки та розумні ідеї, а проблеми все ті ж – Динамо підходить до сезону без права на помилкуУкраїна — 15:15 2194
-
Ювентус запропонує Манчестер Юнайтед обмін зірковими форвардами, – Sky SportsАнглія — 11:17 2483
-
Вермален перейшов у Віссел КобеСвіт — 10:51 345