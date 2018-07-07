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Шахтар U-19 очолить колишній тренер Барселони

06:30 14 Читать на русском
Шахтар U-19 очолить колишній тренер Барселони
Андреас Карраско / Sport.es

Наставником Шахтаря U-19 стане колишній тренер Барселони Андреас Карраско.

Колишній тренер в системі каталонської Барселони Андреас Карраско продовжить кар'єру в Шахтарі U-19, повідомляє Sport.es.

Гол Луїса Адріано Норшелланну потрапив у топ-10 неспортивних моментів в історії футболу

Наразі деталі угоди тренера з "гірниками" залишаються невідомими.

Іспанський фахівець пропрацював в каталонському клубі 13 років. Карраско також працював в Грузії, Австралії, а останнім місцем роботи був турецький Карабюкспором, який він покинув у січні.

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Шахтар Шахтар Андреас Карраско Андреас Карраско
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