toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
МІЖНАРОДНИЙ КУБОК ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ БУДУЧНОСТЬ - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Шахтар U-19 на останніх хвилинах врятувався від поразки у матчі з Динамо Загреб на міжнародному турнірі в Чехії

17:52 201 Читать на русском
Шахтар U-19 на останніх хвилинах врятувався від поразки у матчі з Динамо Загреб на міжнародному турнірі в Чехії
Шахтар U-19 / Сайт "гірників"

Молодіжна команда Шахтаря провела перший матч на міжнародному турнірі CEE Cup.

CEE Cup

Динамо Загреб U-19 – Шахтар U-19

Голи: Карріка, 41 – Авдєєв, 81

Нереалізований пенальті: Янковіч, 45 (Динамо Загреб)

Донецький Шахтар приймає участь у міжнародному молодіжному турнірі CEE Cup, який відбувається у Празі. Слід зауважити, що матчі проводяться у форматі 40 хвилин кожен з таймів.

Шахтар дозаявив Кайоде, Майкона та Малишева в УПЛ на сезон 2019/20

У першому поєдинку донецька команда зустрілась з однолітками Динамо Загреб. На початку другого тайму команда з Хорватії вийшла вперед, але наприкінці зустрічі Авдєєв врятував нічию для Шахтаря.

Після першого туру "гірники" ділять з Динамо Загреб другу та третю сходинку, Спарта – перша, а Бешикташ замикає квартет.

blog_ava
Реал – Арсенал: проблемний Бейл забив і врятував, героя матчу винесли на ношах, Зідан і конкуренти не дають шансу Луніну
05:22
7005
Теги
Світ Динамо Загреб Динамо Загреб Шахтар U-19 Шахтар U-19 Шахтар Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
13
хв
БАТЕ
20:00
Русенборг
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук