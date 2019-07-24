Шахтар U-19 на останніх хвилинах врятувався від поразки у матчі з Динамо Загреб на міжнародному турнірі в Чехії

Молодіжна команда Шахтаря провела перший матч на міжнародному турнірі CEE Cup.

CEE Cup

Динамо Загреб U-19 – Шахтар U-19

Голи: Карріка, 41 – Авдєєв, 81

Нереалізований пенальті: Янковіч, 45 (Динамо Загреб)

Донецький Шахтар приймає участь у міжнародному молодіжному турнірі CEE Cup, який відбувається у Празі. Слід зауважити, що матчі проводяться у форматі 40 хвилин кожен з таймів.

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У першому поєдинку донецька команда зустрілась з однолітками Динамо Загреб. На початку другого тайму команда з Хорватії вийшла вперед, але наприкінці зустрічі Авдєєв врятував нічию для Шахтаря.

Після першого туру "гірники" ділять з Динамо Загреб другу та третю сходинку, Спарта – перша, а Бешикташ замикає квартет.