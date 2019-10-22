Шахтар U-19 втримав нічию із загребським Динамо в Юнацькій лізі УЄФА – команда Йовічевіча лідирує в групі

Шахтар U-19 зіграв унічию з Динамо Загреб в 3-му турі Юнацької Ліги УЄФА 2019/20. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Шахтар U-19 – Динамо U-19 стартував о 13:00 на тренувальному полі Металіст у Харкові. Гру також транслював телеканал "Футбол 2". Після двох турів підопічні Андреса Карраско замикали турнірну таблицю групи С, набравши 1 очко. Натомість хорвати мали в активі 4 пункти та очолювали квартет.

Зауважимо, що наставником Динамо Загреб U-19 є відомий в Україні Ігор Йовічевіч – колишній гравець та тренер львівських Карпат.

Шахтар U-19 – Динамо Загреб U-19 – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Перші хвилини гри минули доволі сумбурно, після чого гості захопили ініціативу та почали створювати моменти. На 8-й хвилині по воротах "гірників" пробив Крізманіч, але трохи невлучно. Тут же Шибош замикав простріл з лівого флангу – Трубін витягнув м'яч з ближнього кута та врятував свою команду. Шахтар відповів на 14-й хвилині небезпечним прострілом на Абдулаєва, але захисники вибили м'яч на кутовий. Серія подач з кута поля жодних дивідендів юним "гірникам" не принесла.

Динамо Загреб продовжувало атакувати – Трубін перевів м'яч на кутовий після удару Маріна зі штрафного. Подача кутового завершилася неточним ударом того ж Маріна з льоту. В наступному епізоді той-таки Марін обікрав Муравського поблизу воріт Шахтаря – на щастя, грузинський арбітр зафіксував порушення правил з боку хорватського вінгера.

Лише на 37-й хвилині "гірники" організували першу небезпечну атаку. Егбуджо небезпечно прострілив у штрафний майданчик хорватів, але Сікан не зумів дістатися до м'яча. Найкраща атака донеччан за всю першу половину гри, яка завершилася без забитих голів. Підопічні Йовічевіча переважали своїх українських опонентів, але не змогли реалізувати бодай один момент. Зазначимо, що гравці Шахтаря регулярно не встигали за швидкими переміщеннями хорватів – найчастіше це завершувалося фолами з боку українців.

Другий тайм стартував так само, як і перший – з атак гостей. Антоніо Марін вкотре пробив по воротах з лінії штрафного, але знову не влучив. А от на 49-й хвилині Шахтар заробив пенальті – Данило Сікан відгукнувся на пас Бондаренка з глибини та випередив голкіпера. Йосіповіч зачепив чемпіона світу U-20 і арбітр призначив пенальті. Артем Бондаренко пробив невдало, але м'яч від рук голкіпера все ж влетів у ворота. 1:0 – Шахтар повів.

Втім, "гірники" раділи недовго. На 55-й хвилині Янковіч зрівняв рахунок, замкнувши простріл з правого флангу. Невдало зіграв Анатолій Трубін, який пропустив м'яч, хоча той летів просто в нього. Тут же хорвати могли виходити вперед, проте Янковіч з вбивчої позиції пробив вище воріт.

Загострив ситуацію Абдулаєв, який увімкнув "режим Мессі", пройшов кількох суперників, але не зміг акцентовано пробити. На 65-й хвилині "гірники" залишились у меншості – Егбуджо, зриваючи контратаку, збив Маріна. Друга жовта хавбека за дві хвилини та вилучення. Штрафний удар Марін виконав неточно.

На 71-й хвилині хорвати дивом не вийшли вперед. Контратака 2 в 2 завершилася відверто бездарним ударом Шипоша, який не реалізував вбивчу нагоду. Шахтар міг відповісти своїм шансом, але Сікан відверто невдало зупинив м'яч, хоча міг вийти навіть віч-на-віч з воротарем Динамо. В наступному епізоді знову Данило невдало обробив м'яч та втратив момент для удару. На останніх хвилин Динамо могло виривати перемогу, але Шибош не реалізував свій шанс.

В підсумку 1:1 – Шахтар U-19 зумів у меншості відстояти нічию та набрали друге очко в Юнацькій лізі УЄФА 2019/20. В Динамо Загреб 5 пунктів – команда Йовічевіча наразі лідирує в квартеті, не зазнавши жодної поразки. В Ман Сіті 4 очки та гра в запасі проти Аталанти, яка набрала 1 бал.

Нагадаємо, ввечері 22 жовтня пройде матч 3-го туру ЛЧ 2019/20 Шахтар – Динамо Загреб. Поєдинок на ОСК Металіст розпочнеться о 19:55.

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