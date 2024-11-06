Шахтар та Янг Бойз U-19 зійдуться у матчі 4-го туру Юнацької ліги УЄФА. Склади команд та онлайн-трансляцію гри шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Шахтар U-19 – Янг Бойз U-19 розпочнеться вже о 13:00 за київським часом. Переглянути гру наживо можна на офіційному сайті "гірників" – за цим посиланням.

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Стартовий склад Шахтаря U-19: Баглай – Дрозд, Костюк, Башмарін, Огарков – Давиденко, Тютюнов – Сметанов, Галонський, Цуканов – Ломага.

Стартовий склад Янг Бойз U-19: Яхія Шеріф – Бреган, Термонсі, Румо, Адемі – Люті, Рюфенер, Джост, Етоскі – Белліно, Цімба.

Зазначимо, що Шахтар U-19 має 6 очок після 3 турів та посідає 19 позицію, а Янг Бойз лише 25-й з 3 пунктами в активі.

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