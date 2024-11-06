Старт матчу виявився для Шахтаря невтішним. Огарков збив Люті в карному майданчику – пенальті, який чітко реалізував Цімба. Втім, юні "гірники" продемонстрували характер і ще до перерви організували собі комфортну перевагу. Упродовж 14 хвилин голами відзначились Цуканов, Костюк та Тютюнов.

Шахтар переміг Янг Бойз у матчі Юнацької ліги УЄФА і вирвався у топ-5 – "гірники" забили тричі за тайм

Шахтар змарнував кілька моментів у другій половині, за що ледь не поплатився наприкінці. Башмарін хотів допомогти голкіперу, але вийшла зрізка у власні ворота – 3:2. На щастя, підопічні Олексія Бєліка втримали третю перемогу і з 9 очками йдуть на престижній сьомій сходинці таблиці Юнацької ліги УЄФА.