Шахтар U-19 — Манчестер Сіті U-19 – відео голів та огляд матчу

Молодіжна команда Шахтаря не втримала перемогу над Манчестер Сіті у 3 турі Юнацької ліги УЄФА. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Довгий час рахунок у матчі відкрити не вдавалось, поки на 73-й хвилині Судаков не заробив кутовий, а Кулаков після подачі класно вистрибнув на ближній стійці й головою відправив м'яч у дальній кут воріт – 1:0.

Юнацька ліга УЄФА: Шахтар у більшості не втримав перемогу над Манчестер Сіті

На 90+5-й хвилині Трубін незграбно відбив перед собою легкий удар Гомеса, а Хервуд-Беліс спокійно відправив м'яч у сітку. Отже, нічия 1:1, яка дозволила обом колективам набрати перші очки в нинішньому розіграші Юнацької ліги УЄФА.

Це, однак, фактично позбавляє шансів і Шахтар, і Манчестер Сіті на вихід із групи, адже їхні однолітки з Ліона та Хоффенхайма вже мають по 6 очок.

Шахтар – Манчестер Сіті: анонс матчу Ліги чемпіонів

Юнацька ліга УЄФА 2018/19, група F

Шахтар U-19 – Манчестер Сіті U-19 – 1:1

Голи: Кулаков, 73 – Хервуд-Беліс, 90+5

Вилучення: Ф. Нмеча, 62 (друга жовта картка, МС)