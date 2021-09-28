Шахтар U-19 – Інтер U-19: онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА
Шахтар U-19 в рамках 2-го туру Юнацької ЛЧ приймає одноліток з Інтера. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 2-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА Шахтар U-19 – Інтер U-19 розпочався о 13:00 за київським часом. Відеотрансляція проходить на "MEGOGO" за цим посиланням, текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Шахтар – Інтер: анонс матчу Ліги чемпіонів
Стартові склади
Шахтар U-19: Твардовський – Капінус, Козик, Фаріна, Булеза – Сігєєв, Лосенко, Гулько – Глущенко, Гончарук, Векленко
Запасні: Кравець, Гаврилюк, Савченко, Бако, Роспутко, Пушкарьов, Погорєлий
Інтер U-19: Ровіда – Дзанотті, Моретті, Фонтанароза, Карбоні – Казадей, Саньяллі, Нунціатіні – Пескетола, Аб'юзо, Овусу
Запасні: Каллігаріс, Кортоновіс, Чеккіні-Мюллер, Матяж, Бонавіта, Фаббіан, Ілієв
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