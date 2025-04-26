Молодіжні команди Шахтаря та Динамо зійдуться у матчі 26-го туру чемпіонату України U-19. Склади команд та онлайн-трансляцію гри шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Шахтар U-19 – Динамо U-19 розпочнеться о 16:00 за київським часом. Переглянути гру у прямому ефірі можна на YouTube-каналах Динамо та Шахтаря, або у цій новині на "Футбол 24".

Динамо U-19 підходить до поєдинку з однолітками Шахтаря у статусі чинного чемпіона юнацької першості. У поточному сезоні "біло-сині" перебувають на першому місці, проте їхня перевага над "гірниками" складає лише одне очко. У разі перемоги Динамо, кияни зроблять великий крок до здобуття золотих медалей, водночас Шахтар може випередити нинішнього лідера на вершині турнірної таблиці.

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Стартовий склад Шахтаря U-19: Баглай, Дрозд, Данковський, Башмарін, Огарков(к), Арройо, Бундаш, Тютюнов, Сметана, Цуканов, Ломага.

Запасні: Кравець, Милокост, Шелекета, Калюжний, Галонський, Балакай, Зубрій, Желіба, Решетніков, Давиденко, Костриця, Середа, Петрук.

Стартовий склад Динамо U-19: Суркіс (к), Коробов, Сизонюк, Захарченко, Губенко, Іщенко, Кремчанін, Саленко, Осипенко, Редушко, Герич.

Запасні: Сьомка, Задорожний, Дехтяр, Люсін, Озимай, Пеікрішвілі, Білий, Рибак, Пономаренко.