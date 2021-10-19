Шахтар U-19 – Реал Мадрид U-19: онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА
Шахтар U-19 в рамках 3-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА приймає Реал U-19. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 3-го туру Юнацької ліги УЄФА 2021/22 між Шахтарем U-19 і Реалом U-19 розпочався о 13:00 за київським часом. Відеотрансляція проходить на "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Шахтар U-19: Пузанков – Капінус, Козик, Фаріна, Булеза – Сігєєв, Лосенко, Гулько – Глущенко, Гончарук, Векленко
Запасні: Твардовський, Гаврилюк, Савченко, Бако, Роспутко, Плющ, Погорєлий
Реал Мадрид U-19: Торрес – Ферран Руїс, Каррільйо, Марвел, Обрадор – Лукас, Мануель Анхель – Петер, Гонсалес, Гонсало – Герреро
Запасні: Вісенте, Іглесіас, Асенсіо, Ферер, Вільяр, Муньйос, Пухоль
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