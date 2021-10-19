Шахтар U-19 після поразки від Інтера в попередньому турі Юнацької ЛЧ опустився на третю позицію в групі, пропустивши вперед міланців і Реал. Перемога над мадридцями могла б повернути "гірників" на вершину таблиці, однак існували сумніви щодо реальності такого варіанту подій – "нерадзуррі" у вересні продемонстрували серйозну перевагу над донеччанами в класі та фізичній міці, а Зоря на вихідних знищила підопічних Оскара Ратулутри з рахунком 6:0. "Вершкові", своєю чергою, підтягнули до основи виконавців з досвідом виступів у Кастильї.

Гості виступали явними фаворитами зустрічі – і в першій третині першого тайму вони підтвердили свій рівень. Іспанці одразу ж захопили контроль над м'ячем, не віддаючи його Шахтарю й перевіряючи оборону шикарними діагоналями. Точність і швидкість роботи Реала з м'ячем вражала. "Гірники", вочевидь, розгубилися під таким тиском, а особливо сильно провисав лівий фланг оборони, де Петер Гонсалес раз за разом отримував простір.

Зрештою, саме він і зробив різницю на 10-й хвилині. "Гірники" обрізались у центрі поля, а мадридці однією довгою передачею вийшли у контратаку 4-в-3 – в її завершенні Петер Гонсалес змістився з правого флангу в центр, обіграв Фарину й пробив у дальній кут метрів з 18-ти. 0:1. На 23-й хвилині "бланкос" могли подвоїти свою перевагу внаслідок красивої атаки з діагоналлю від центрбека й прострілом з лету у виконанні Руїса. Герреро ударом з підйому метрів з 11-ти завершив момент, однак м'яч пройшов над воротами.

На той момент гра вже не була настільки односторонньою, як у перші 15 хвилин. Шахтар почав лізти вперед, обігруватись у центрі й шукати слабкощі в структурі Реала. Вперед йшов навіть центрбек Фарина. Гості ж ближче до середини першого тайму взагалі принишкли, нічого не створюючи. Можливо, мадридці повірили у свою перемогу.

Так чи інакше, за пасивність прилетіло покарання. Після вкидання з ауту на 32-й хвилині "гірники" провели серію коротких передач вперед між лініями – від Векленка на Гончарука й від Гончарука на Сігєєва. Останній віддав пас на лівий фланг під подачу Булезі, яку на дальній стійці замкнув Глущенко. 1:1!

Цей гол змусив "вершкових" прокинутись. Вже на 38-й хвилині вони могли відновити свою перевагу внаслідок прориву Петера Гонсалеса на правий край штрафного та прострілу на 11 метрів, але Герреро при замиканні не влучив по м'ячу. На жаль, всього через три хвилини Реал таки добився свого: Петер виконав шикарне закидання в карний майданчик на Давіда Гонсалеса, а той головою скинув м'яч під удар Гонсало – цей вінгер пробив у падінні через себе. Пузанков парирував, однак Давід Гонсалес зіграв на добиванні, вистріливши з гострого кута. 1:2.

Здавалося, що це кінець, однак в наступні чотири хвилини Шахтар шокував іменитих суперників. Вже на 42-й хвилині "гірники" зрівняли рахунок: Глущенко пройшов до зони перед штрафним і видав розрізний пас на 11 метрів, а Сігєєв, випередивши захисників, впевнено переграв голкіпера – 2:2! На 45-й же господарі заробили стандарт, подачу з нього Марвел вибив невдало – м'яч опинився в ногах Гулька, а той одразу ж розстріляв ворота з близької відстані – 3:2! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

На другий тайм "вершкові" випустили одного із своїх лідерів – Бруно Іглесіаса. Ще через 15 хвилин тренер гостей провів нову серію замін, кинувши у бій Рауля Асенсіо й Вільяра, а потім на поле вийшов і Віктор Муньйос. Усе це не допомагало Реалу захопити контроль над поєдинком. Мадридці непогано катали м'яч і демонстрували перевагу в техніці й швидкості, однак всі ці ТТД проходили далеко від воріт. Щоправда, на 48-й хвилині Векленко збив Петера Гонсалеса у власному штрафному. Арбітр, на щастя, проігнорував епізод.

Шахтар виглядав значно настирнішим за суперника. До 65-ї хвилини "гірники" провели серію крутих атак із небезпечним завершенням – на 55-й хвилині Векленко промчав лівим флангом і вистрілив повз дальню стійку, на 58-й Сігєєв змусив голкіпера виконати непоганий сейв, а на 65-й Гончарук потужно пробив з лівого кута штрафного. Вийшло трішечки неточно.

Втім, Оскар Ратулутра проморгав момент з купою замін у виконанні мадридців, не випускаючи на поле свіжих футболістів. Як наслідок, донеччани в останні 20 хвилин другого тайму почали підсідати як у фізичному плані, так і в територіальному. Реал перехопив ініціативу й ледь не зрівняв рахунок: на 71-й хвилині Іглесіас зі штрафного пробив у дальній нижній кут, а на 76-й Марвел потужним ударом головою замкнув подачу з кутового – Пузанков врятував Шахтар, виконавши два крутих сейви. Лишень після цього у складі "гірників" пішла ротація – на поле вийшли Роспутко, Плющ і Погорілий.

Ці заміни швидко заспокоїли гру. Реал сповільнився й перестав загострювати, а ближче до завершення поєдинку Шахтар U-19 ще й почав у контратаки тікати. Мадридці в компенсований час намагалися влаштувати навалу, однак жодного моменту гості так і не створили – аж на 90+3-й хвилині Муньйосу вдалося замкнути навіс з корнера. Вийшло занадто високо.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував ефектну перемогу Шахтаря U-19. "Гірники" набрали 6 очок і очолили групу D, випередивши Інтер і Реал на два залікових бали. Втім, міланці вже за кілька годин можуть повернути лідерство.