toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ ПСЖ - РЕАЛ МАДРИД БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАРСЕЛОНА ШАХТАР U-19 - МАНЧЕСТЕР СІТІ U-19 ДИНАМО - МАЛЬМЕ

Шахтар U-19 – Манчестер Сіті U-19: онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА

12:55 802 Читать на русском
Шахтар U-19 – Манчестер Сіті U-19: онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА
Шахтар U-19 – Манчестер Сіті U-19: онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА

Шахтар U-19 відкриває сезон Юнацької лиги УЄФА домашнім матчем проти Манчестер Сіті U-19. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

33’ Артем Бондаренко
 
Андріан Бернаб Гарсія 18’
Едуард Козик 27’
18’ Андріан Бернаб Гарсія
27’ Едуард Козик
33’ Артем Бондаренко

Матч 1-го туру Юнацької ліги УЄФА Шахтар U-19 – Манчестер Сіті U-19 розпочався о 13:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Динамо U-19 дізналося суперника у Юнацькій лізі УЄФА

Стартові склади

Шахтар U-19: Трубін, Козик, Муравський, Якуба, Булеза, Гуров, Криськів, Очеретько, Бондаренко, Мудрик, Сікан

Запасні: Турбаєвський, Егбуджо, Драмбаєв, Рудавський, Кобилянський, Судаков, Абдуллаєв

Манчестер Сіті U-19: Мулден, Діунку, Аманква, Харвуд-Белліс, Огбета, Посо, Брааф, Бернабе, Туазі, Дойл, Роджерс

Запасні: Робінсон, Траффорд, МакДональд, Деле-Баширу, Найт, Ділеп

Зінченко, літні новачки, травмований Сане – Манчестер Сіті оголосив заявку на Лігу чемпіонів, де зіграє з Шахтарем

blog_ava
Шахтар – Манчестер Сіті: анонс матчу Ліги чемпіонів
08:00
14153
Теги
Ліга чемпіонів Шахтар U-19 Шахтар U-19 Манчестер Сіті U-19 Манчестер Сіті U-19 Шахтар U-19 - Манчестер Сіті U-19
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
20
хв
Шахтар
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук