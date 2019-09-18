Шахтар U-19 – Манчестер Сіті U-19: онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА

Шахтар U-19 відкриває сезон Юнацької лиги УЄФА домашнім матчем проти Манчестер Сіті U-19. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1-го туру Юнацької ліги УЄФА Шахтар U-19 – Манчестер Сіті U-19 розпочався о 13:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Шахтар U-19: Трубін, Козик, Муравський, Якуба, Булеза, Гуров, Криськів, Очеретько, Бондаренко, Мудрик, Сікан
Запасні: Турбаєвський, Егбуджо, Драмбаєв, Рудавський, Кобилянський, Судаков, Абдуллаєв
Манчестер Сіті U-19: Мулден, Діунку, Аманква, Харвуд-Белліс, Огбета, Посо, Брааф, Бернабе, Туазі, Дойл, Роджерс
Запасні: Робінсон, Траффорд, МакДональд, Деле-Баширу, Найт, Ділеп
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