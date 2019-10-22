Шахтар U-19 – Динамо Загреб U-19: онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА

Шахтар U-19 приймає своїх ровесників з Динамо Загреб у поєдинку 3-го туру Юнацької Ліги УЄФА 2019/20. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Шахтар U-19 – Динамо U-19 стартував о 13:00 на тренувальному полі Металіст у Харкові. Гру також транслює телеканал "Футбол 2".

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Після двох турів "гірники" замикають турнірну таблицю групи С, набравши 1 очко. Натомість хорвати мають в активі 4 пункти та очолюють квартет. Зауважимо, що Динамо Загреб U-19 очолює відомий в Україні Ігор Йовічевіч – колишній гравець та тренер львівських Карпат.

Для збереження шансів на вихід з групи підопічним Андреса Карраско необхідно лише перемагати свого опонента.

Шахтар U-19 – Динамо Загреб U-19: стартові склади

Шахтар U-19: Трубін, Козік, Муравський, Якуба, Рудавський, Егбуджо, Криськів, Судаков, Бондаренко, Абдуллаєв, Сікан

Динамо Загреб U-19: Йосіповіч, Хрвой, Юрішіч, Гвардіол, Шутало, Франіч, Марін, Янковіч, Шипош, Крізманіч, Карріца

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