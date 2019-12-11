Шахтар U-19 – Аталанта U-19: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА

Шахтар U-19 приймає Аталанту U-19 в матчі 6-го туру Юнацької ліги УЄФА. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Поєдинок Шахтар U-19 – Аталанта U-19 розпочнеться о 12:00. Пряма відеотрансляція матчу доступна на телеканалі Футбол 1. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
Стартові склади:
Шахтар U-19: Трубін, Козик, Муравський, Якуба, Драмбаєв, Криськів, Очеретько, Гуров, Бондаренко, Мудрик, Сікан
Запасні: Кемкін, Егбуджо, Рудавський, Кобилянський, Чирук, В'юнник, Свитюха
Аталанта U-19: Джельмі, Бергонзі, Броньї, Хейденреіч, Околі, Гут, Грізлені, Панада, Пікколі, Кортіновіс, Грізланді.