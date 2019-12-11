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Шахтар U-19 – Аталанта U-19: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА

11:21 591 Читать на русском
Шахтар U-19 – Аталанта U-19: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА
Шахтар U-19 – Аталанта U-19: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА

Шахтар U-19 приймає Аталанту U-19 в матчі 6-го туру Юнацької ліги УЄФА. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

 

Поєдинок Шахтар U-19 – Аталанта U-19 розпочнеться о 12:00. Пряма відеотрансляція матчу доступна на телеканалі Футбол 1. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Стартові склади:

Шахтар U-19: Трубін, Козик, Муравський, Якуба, Драмбаєв, Криськів, Очеретько, Гуров, Бондаренко, Мудрик, Сікан

Запасні: Кемкін, Егбуджо, Рудавський, Кобилянський, Чирук, В'юнник, Свитюха

Аталанта U-19: Джельмі, Бергонзі, Броньї, Хейденреіч, Околі, Гут, Грізлені, Панада, Пікколі, Кортіновіс, Грізланді.

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Шахтар – Аталанта: анонс матчу Ліги чемпіонів
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