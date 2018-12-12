Шахтар U-19 – Ліон U-19 – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Молодіжна команда Шахтаря не втримала перемогу над Ліоном у 6 турі Юнацької ліги УЄФА. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Юнацька ліга УЄФА, 6-й тур

Шахтар U-19 – Ліон U-19 – 1:1

Голи: Кащук, 59 – Гріффітс, 90+4

Юнацька ліга УЄФА: Шахтар U-19 на останніх хвилинах втратив перемогу над Ліоном U-19

На 59-й хвилині стався гол Шахтаря: активний Олексій Кащук відгукнувся на класну вертикальну передачу Валерія Бондаря, вийшов сам-на-сам з Барколя та ефектно його перекинув – 1:0 На 90+4 хвилині гравець Ліона Гріффітс зрівняв рахунок у матчі.

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У цьогорічній Юнацькій лізі УЄФА Шахтар залишився без перемог з трьома очками на останній позиції. З групи F вийшли Хоффенхайм та Ліон.