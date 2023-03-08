Головний тренер Фейєнорда Арне Слот залишився вражений рівнем Шахтаря після того, як проаналізував гру української команди в цьому сезоні.

"Шахтар істотно змінив склад, але в новому поєднанні команда добре виступила в груповому етапі Ліги чемпіонів. Коли йде такий гравець, як Мудрик, можна очікувати, що команда стане слабшою. Проте Маріно Пушіч (помічник, - прим. Футбол 24) сказав мені, що за останній рік Шахтар залучив до свого складу багатьох найкращих молодих гравців країни. Тому в питанні якості команда явно не втратила.

Шахтар – Фейєнорд: прогноз на матч 1/8 фіналу Ліги Європи

Суперник добре поводиться з м'ячем. Роберто Де Дзербі тренував команду раніше, і я помітив, що він залишив свій слід. Гра "гірників" в атаці залишилася колишньою. Це дисциплінована команда, яку цікаво аналізувати. Шахтар грає в хороший футбол.

Йовічевіч вважає Фейєнорд фаворитом протистояння? Цей статус не дозволяє вигравати матчі. Для нас це комплімент, тим паче, від тренера клубу, який брав участь у Лізі чемпіонів. Ми повинні зіграти неймовірно сильно, тому що я думаю, що саме у Шахтаря сильніша команда", – наводить Voetbal International слова Слота.

Легенда Фейєнорда зрадив клуб і отримав сніжкою в око – колишні партнери влаштували на нього сафарі

Матч Шахтар – Фейєнорд відбудеться в четвер, 9 березня.