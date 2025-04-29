Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок згадав про великий інтерес до себе з боку Шахтаря.

– Даріо Срна говорив журналістам, що шкодує через твій перехід у СК Дніпро-1.

– Це був їхній вибір. Але якраз інтерв’ю, де він про це сказав, вийшло у той період, коли тривала сага між Динамо та Шахтарем.

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– Так, Вацко розповідав, що коли Рінат Ахметов дізнався про твій можливий перехід до Динамо, ситуація кардинально змінилася – ти раптово став потрібен Шахтарю.

– Шахтар кожні пів року стежив за моєю ситуацією в СК Дніпро-1. Наскільки клуб готовий був мене відпустити, – сказав Піхальонок у інтервʼю для SportArena.

Нагадаємо, Піхальонок є вихованцем Шахтаря. Упродовж кар’єри він також захищав кольори Маріуполя та СК Дніпро-1. Саме з Дніпра Олександр перебрався до Динамо влітку минулого року.

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