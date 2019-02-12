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Шахтар цікавиться захисником Хайдука Ісмайлі

12 лютого 15:31 848 Читать на русском
Шахтар цікавиться захисником Хайдука Ісмайлі
Ардіан Ісмайлі / Соцмережі

Шахтар продовжує пошуки підсилення у центральну ланку захисту.

22-річний захисник Хайдука Ардіан Ісмайлі може стати гравцем донецького Шахтаря. Скаути "гірників" переглядали юного центрбека в останніх матчах хорватського клубу та були задоволені грою футболіста, повідомляє Slobodna Dalmacija.

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До слова, основна позиція Ісмайлі – центральний захисник, саме у цій ланці Шахтар відчуває найбільші проблеми. Крім того футболіст може зіграти на правому фланзі оборони.

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Зауважимо, що в активі футболіста збірної Косова 11 матчів за Хайдук у цьому сезоні в усіх турнірах, де захисник відзначився 1 голом.

Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Шахтар Шахтар Трансфери Шахтаря Ардіан Ісмайлі Ардіан Ісмайлі Хайдук Хайдук
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