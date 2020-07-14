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Шахтар цікавиться найкращим гравцем Кубка Азії-2019

11:35 - Читать на русском
Шахтар цікавиться найкращим гравцем Кубка Азії-2019
Альмоез Алі / фото із відкритих джерел

Нападник катарського Аль-Духайля Альмоез Алі потрапив у сферу трансферних інтересів донецького Шахтаря.

Донецький клуб приєднався до цілої низки претендентів на 23-річного форварда, серед яких Базель, Галатасарай і московський Локомотив, повідомляє Transfermarketweb.

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За інформацією видання, ЛАСК і Тоттенхем вже отримали відмову від Алі. Зазначається, що Альмоез не захотів переходити у лондонський клуб, оскільки "шпори" лише розглядали можливість прибутку з майбутнього продажу футболіста.

Додамо, що Алі впродовж своєї кар'єри виступав за австрійський ЛАСК, іспанську Леонесу, а з 2016-го грає за Аль-Духайль, за який уже провів 95 матчів, забив 28 голів та зробив 30 асистів. Окрім того, Альмоез допоміг збірній Катару виграти Кубок Азії-2019, де став найкращим гравцем турніру.

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Теги
Трансфери Шахтаря Аль-Духайль Аль-Духайль Альмоез Альмоез Алі Шахтар Шахтар
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