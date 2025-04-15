Крім "гірників", 18-річним гравцем цікавиться леверкузенський Байєр, повідомляє Saopaulosempre.

Шахтар може підсилити свого кривдника з ЛЧ – два закордонні гранди претендують на гравця збірної України

Контракт Феррейри з "триколірними" розрахований до літа 2028 року, клаусула молодого нападника складає 40 мільйонів реалів, що еквівалентно близько 7,8 млн доларів. Втім, зазначається, що керівництво Сан-Паулу не налаштоване продавати свого футболіста.

Лукас Феррейра є вихованцем академії Котія, молодий гравець вже встиг дебютувати за першу команду Сан-Паулу, провівши 7 матчів, з них 3 у бразильській Серії А. Нещодавно Шахтар підписав контракт з болівійським захисником Дієго Арройо та двома бразильцями: нападником Кауаном Еліасом та вінгером Аліссоном.

Шахтар розгромив ЛНЗ за 13 хвилин – Марлон долучився до трьох голів, оформивши дубль, Фесюн дебютував за "гірників"