На радари "гірників" потрапив форвард Матеус Бабі, який виступає за Атлетіко Паранаенсе, інформує Torcedores.

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Дженоа вже встиг зробити першу пропозицію у розмірі 10 млн євро, але її відхилили. Атлетіко Паранаенсе переконаний, що зможе продати 23-річного нападника за 15 млн. Крім Шахтаря і Дженоа, гравцем також цікавиться лісабонський Спортінг.

Додамо, що у поточному сезоні Бабі провів 18 матчів, в яких відзначився 5 голами та одним асистом.

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