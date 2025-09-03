Статистичний портал Football Meets Data опублікував прогноз шансів клубів у Лізі конференцій на сезон 2025/26, де серед учасників і гранди українського футболу – Шахтар та Динамо.

За даними аналітиків, Шахтар має високі шанси вийти до плей-офф безпосередньо, потрапивши до першої вісімки турнірної таблиці основного етапу – ймовірність оцінюють у 65%, а на топ-24 команда претендує з показником 98%. Динамо, навпаки, має лише 9% на вихід у топ-8, проте на місце в топ-24 команда розраховує з ймовірністю 73%. Найбільші шанси на вихід у плей-офф аналітики віддають англійському Крістал Пелас, а Фіорентина оцінюється трохи вище за Шахтар у рейтингу.

Нагадаємо, що у груповому етапі Шахтар зустрінеться з Легією (вдома), Шемроком (на виїзді), Рієкою (вдома), Абердіном (на виїзді), Брейдабліком (вдома) та Хамрун Спартанс (на виїзді). Динамо протистоятиме Крістал Пелас (вдома), Фіорентині (на виїзді), Зріньскі (вдома), Омонії (на виїзді), Ноа (вдома) та Самсунспору (на виїзді).

