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Шахтар третій поєдинок поспіль проведе на НСК Олімпійський

14:08 87 Читать на русском
Шахтар третій поєдинок поспіль проведе на НСК Олімпійський
Колос прийме Шахтар на Олімпійському / ФК Шахтар

Матч 26 туру УПЛ Колос – Шахтар пройде на найбільшому стадіоні України.

 

Ковалівський Колос, який свої домашні матчі зазвичай проводить на Оболонь Арені, зіграє з Шахтарем на НСК Олімпійський. Зустріч Колос – Шахтар стартує 14 червня о 17:00. Гра пройде без вболівальників, інформує офіційний сайт "гірників".

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Нагадаємо, після поновлення УПЛ Шахтар вже двічі грав на НСК Олімпійський – проти Динамо (3:1) та Десни (3:2). Як відомо, УПЛ дозволила клубам самим узгоджувати місце проведення матчів.

До слова, Шахтарю для дострокового чемпіонства потрібно виграти лише 2 поєдинки. Підопічні Луїша Каштру випереджають Динамо та Зорю на 16 очок.

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Шахтар Шахтар Колос Колос Колос - Шахтар НСК Олімпійський
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