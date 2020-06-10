Шахтар третій поєдинок поспіль проведе на НСК Олімпійський

Матч 26 туру УПЛ Колос – Шахтар пройде на найбільшому стадіоні України.

Ковалівський Колос, який свої домашні матчі зазвичай проводить на Оболонь Арені, зіграє з Шахтарем на НСК Олімпійський. Зустріч Колос – Шахтар стартує 14 червня о 17:00. Гра пройде без вболівальників, інформує офіційний сайт "гірників".

Динамо – Колос: змінено час початку гри

Нагадаємо, після поновлення УПЛ Шахтар вже двічі грав на НСК Олімпійський – проти Динамо (3:1) та Десни (3:2). Як відомо, УПЛ дозволила клубам самим узгоджувати місце проведення матчів.

До слова, Шахтарю для дострокового чемпіонства потрібно виграти лише 2 поєдинки. Підопічні Луїша Каштру випереджають Динамо та Зорю на 16 очок.

"Михайличенка повинно було нарешті прорвати": важливий крок Зорі до Динамо, унікальність Цітаішвілі, а Марлос – як Мессі