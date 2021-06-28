Донецький Шахтар минулого тижня розпочав підготовку до нового сезону на зборі у Австрії.

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У програмі "гірників" заплановано чотири контрольні поєдинки. Зокрема, 30 червня "помаранчево-чорні" зустрінуться з місцевим клубом Санкт-Йоганн (18:00), 4 липня зіграють з польським Ракувом (18:00), а 5 і 9 липня – з німецькими Тюркгюджю (18:00) й Шальке (19:00) відповідно.

За кожним з матчів Шахтаря можна стежити онлайн у Shakhtar Club і на всіх платформах трансляції каналу Shakhtar TV.

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