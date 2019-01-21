Шахтар транслюватиме спаринги з Хайдуком та Карабахом

Фанати Шахтаря матимуть змогу спостерігати за спарингами, які відбудуться 22 та 26 січня.

Завтра, 22 січня, Шахтар зіграє товариський матч з Хайдуком, матч розпочнеться о 16:00. За кілька днів "гірників" чекає зустріч з Карабахом. Гра відбудеться 26 січня та стартує о 10:00.

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У прямому ефірі обидва поєдинки покаже телеканал "Футбол 1". Також вболівальники можуть дивитися зазначені матчі онлайн на клубному сайті. Трансляції будуть доступні тільки зареєстрованим користувачам за посиланням.

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