toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА - ЛЕГАНЕС

Шахтар транслюватиме спаринги з Хайдуком та Карабахом

14:12 537 Читать на русском
Шахтар транслюватиме спаринги з Хайдуком та Карабахом
Шахтар транслюватиме спаринги з Хайдуком та Карабахом

Фанати Шахтаря матимуть змогу спостерігати за спарингами, які відбудуться 22 та 26 січня.

Завтра, 22 січня, Шахтар зіграє товариський матч з Хайдуком, матч розпочнеться о 16:00. За кілька днів "гірників" чекає зустріч з Карабахом. Гра відбудеться 26 січня та стартує о 10:00.

Лєвандовскі стажуватиметься у Фонсеки, – Бурбас

У прямому ефірі обидва поєдинки покаже телеканал "Футбол 1". Також вболівальники можуть дивитися зазначені матчі онлайн на клубному сайті. Трансляції будуть доступні тільки зареєстрованим користувачам за посиланням.

Манор Соломон: чотири складні запитання до новачка Шахтаря, на які важко відповісти

Товариські матчі

Шахтар - Карабах: Субота 26 січня 2019

Шахтар
до матчу
5
дн
Карабах
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Шахтар Шахтар Хайдук Хайдук Зимові збори Шахтар - Карабах
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
13
хв
Ювентус
21:30
К'єво
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук