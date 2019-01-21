Шахтар транслюватиме спаринги з Хайдуком та Карабахом

Овертайм — 16:00 265
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"Коли я сказав, що покидаю клуб, Ягелка хотів мене вдарити". Він забив Ліверпулю 5 голів і заробив вилучення на Мундіалі
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Барселона домовилась про оренду Кевіна-Прінса Боатенга, – Ді МарціоІспанія — 14:51 734
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Падіння Саррі, інерція Ліверпуля та Борусії Д, успіхи Реала та Барселони, італійська консервація: підсумки євровікендуСвіт — 14:00 1302
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Манор Соломон: чотири складні запитання до новачка Шахтаря, на які важко відповістиСергій Тищенко — 12:00 3269
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Барселона – Леганес: перфоменс Дембеле, магічні ривки Суареса, проблеми каталонців в обороні та українці на банціІспанія — 04:45 3030
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