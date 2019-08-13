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Шахтар тонко затролив Динамо після вильоту киян з Ліги чемпіонів

13 серпня 23:13 1357 Читать на русском
Шахтар тонко затролив Динамо після вильоту киян з Ліги чемпіонів
Марлос і Тайсон не засмучуються / Фото ФК Шахтар

Динамо знову пролітає повз груповий етап ЛЧ, а для прес-служби Шахтаря – це черговий привід позмагатись в почутті гумору.

5’ Віталій Буяльський
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Сімон Делі 38’
Персі Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоїс Опенда 90+6’
5’ Віталій Буяльський
38’ Сімон Делі
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
84’ Персі Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоїс Опенда

Динамо розписало бойову нічию з Брюгге у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду ЛЧ і за підсумками двох поєдинків покидає турнір.

Жерсон Родрігес присвятив дебютний гол за Динамо покійній матері – Шахтар недоречно потролив гравця

В таборі донецького Шахтаря очікували, коли на НСК Олімпійський прозвучить фінальний свисток, щоб викотити нову порцію тролінгу.

"Вже скоро Ліга чемпіонів у Харкові", – вказано в останній публікації донецького клубу в Instagram.

Нагадаємо, "гірники" на правах чинного чемпіона України розпочнуть свій шлях у Лізі чемпіонів одразу із групового етапу.

Динамо звело матч з Брюгге до феєричної нічиєї і вилетіло з Ліги чемпіонів

blog_ava
Динамо – Брюгге: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів
13 серпня
10593
Теги
Ліга чемпіонів Динамо Динамо Динамо - Брюгге Шахтар Шахтар футбольні курйози
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