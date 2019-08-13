Шахтар тонко затролив Динамо після вильоту киян з Ліги чемпіонів

Марлос і Тайсон не засмучуються / Фото ФК Шахтар

Динамо знову пролітає повз груповий етап ЛЧ, а для прес-служби Шахтаря – це черговий привід позмагатись в почутті гумору.

Динамо розписало бойову нічию з Брюгге у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду ЛЧ і за підсумками двох поєдинків покидає турнір.

Жерсон Родрігес присвятив дебютний гол за Динамо покійній матері – Шахтар недоречно потролив гравця

В таборі донецького Шахтаря очікували, коли на НСК Олімпійський прозвучить фінальний свисток, щоб викотити нову порцію тролінгу.

"Вже скоро Ліга чемпіонів у Харкові", – вказано в останній публікації донецького клубу в Instagram.

Нагадаємо, "гірники" на правах чинного чемпіона України розпочнуть свій шлях у Лізі чемпіонів одразу із групового етапу.

Динамо звело матч з Брюгге до феєричної нічиєї і вилетіло з Ліги чемпіонів