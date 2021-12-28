Оборонець "гірників" Давид Хочолава вирішив затриматись у донецькому клубі ще на кілька років.

Грузинський захисник Давид Хочолава пролонгував угоду з донецьким Шахтарем.

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За повідомленням видання Meta Ratings, сторони продовжили контракт ще навесні 2020 року. Попередня домовленість з клубом спливала 30 червня 2022-го, тож нову угоду уклали до 2025 року.

Нагадаємо, Хочолава перейшов у Шахтар влітку 2017-го з Чорноморця у статусі вільного агента. У поточному сезоні провів у футболці "гірників" 8 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 3 млн євро.

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