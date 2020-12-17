"Пояснюю ще раз: це рішення КДК було сплановане вже заздалегідь. Ще тоді було зрозуміло, що Шахтар не збирається грати в Кропивницькому. Багато питань, чому ще о восьмій вечора за день до матчу нам сказали, що Шахтар грати не буде. Дуже багато питань.

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Навіщо таким чином Шахтар йде до чемпіонства? Так він його не завоює. Боженька не фраєр, він все бачить, все розставить по своїх місцях", – заявив Поворознюк у коментарі Meta-ratings.

Нагадаємо, матч Інгулець – Шахтар не відбувся через поганий стан газону. Як виявилося, господарі не вмикали підігрів упродовж кількох днів, тому поле стало надто твердим і травмонебезпечним.

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