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Ракицький може покинути Шахтар заради Зеніта – клуби вже ведуть переговори

14:39 2139 Читать на русском
Ракицький може покинути Шахтар заради Зеніта – клуби вже ведуть переговори
Ярослав Ракицький / УЄФА

Захисник Шахтаря Ярослав Ракицький може продовжити кар'єру в РПЛ. У послугах гравця зацікавлений Зеніт.

Зеніт веде переговори щодо трансферу захисника Шахтаря Ярослава Ракицького, повідомляє Tribuna.com.

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За інформацією джерела, перемовини знаходяться на завершальній стадії і 29-річний футболіст близький до переїзду в Санкт-Петербург.

Зеніт наразі лідирує в турнірній таблиці РПЛ, маючи 34 очки, у спину дихає Краснодар, у якого на 1 пункт менше.

Варто відзначити, що у останніх матчах осінньої частини сезону Ракицький не завжди з'являвся на полі. Зокрема, захисник пропустив поєдинок проти Ліона в Лізі чемпіонів, а також матч проти Ворскли у чемпіонаті, а в зустрічі проти Динамо був замінений у другому таймі.

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Шахтар Шахтар Зеніт Зеніт Трансфери Шахтаря Трансфери чемпіонату України Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Головне Трансфери
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