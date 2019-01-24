Шахтар та Зеніт домовились щодо трансферу Ракицького, про перехід оголосять найближчими днями, – ЗМІ

Захисник донецького Шахтаря Ярослав Ракицький, схоже, все ж змінить клуб.

Пітерський Зеніт та донецький Шахтар остаточно домовились щодо трансферу Ракицького. Про перехід 29-річного захисника буде оголошено найближчими днями, повідомляє російський Спорт-Експрес.

Зеніт не збирається платити за Ракицького більше 10 мільйонів євро, – ЗМІ

За інформацією джерела, пітерцям вдалось знизити ціну на Ракицького до 10 мільйонів євро. Також Шахтар може отримати 2 мільйони у разі вдалих виступів українця в Зеніті.

Бондаренко позує у футболці з номером Ракицького – ТК Футбол видалив фотографію

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що трансфер Ракицького в російський клуб просуває колишній капітан Шахтаря та збірної України Анатолій Тимощук.