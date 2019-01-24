toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ЕМІЛІАНО САЛА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БЕРТОН АЛЬБІОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ СЕВІЛЬЯ - БАРСЕЛОНА

Шахтар та Зеніт домовились щодо трансферу Ракицького, про перехід оголосять найближчими днями, – ЗМІ

13:33 1555 Читать на русском
Шахтар та Зеніт домовились щодо трансферу Ракицького, про перехід оголосять найближчими днями, – ЗМІ
Ярослав Ракицький / Соцмережі

Захисник донецького Шахтаря Ярослав Ракицький, схоже, все ж змінить клуб.

Пітерський Зеніт та донецький Шахтар остаточно домовились щодо трансферу Ракицького. Про перехід 29-річного захисника буде оголошено найближчими днями, повідомляє російський Спорт-Експрес.

Зеніт не збирається платити за Ракицького більше 10 мільйонів євро, – ЗМІ

За інформацією джерела, пітерцям вдалось знизити ціну на Ракицького до 10 мільйонів євро. Також Шахтар може отримати 2 мільйони у разі вдалих виступів українця в Зеніті.

Бондаренко позує у футболці з номером Ракицького – ТК Футбол видалив фотографію

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що трансфер Ракицького в російський клуб просуває колишній капітан Шахтаря та збірної України Анатолій Тимощук.

Теги
Шахтар Шахтар Трансфери Шахтаря Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Зеніт Зеніт Трансфери Зеніта
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
46
хв
Еспаньйол
20:30
Бетіс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук