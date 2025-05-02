Загалом 13 порушників потрапили під розслідування CFCB (Органу УЄФА з фінансового контролю клубів) і були покарані санкцями. Причина – наявність простроченої заборгованості перед іншими клубами, співробітниками та/або соціальними та податковими органами.

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Найбільше дісталося Ліону, який повинен сплатити 200 тисяч євро штрафу. Шахтар також покараний, хоча сума менша – 50 тисяч євро. Серед 13 фігурантів розгляду були Полісся та Кривбас, але вони відбулися попередженнями від CFCB.

Якщо клуби порушуватимуть правила і надалі, то ризикують отримати єврокубковий бан. Наприклад, Астана, тбіліське та батумське Динамо вже перебувають під умовним терміном. У разі повторних порушень упродовж наступного сезону їх дискваліфікують зі змагань УЄФА.

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