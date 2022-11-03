Обидва представники України в Юнацькій лізі УЄФА дізнались, хто може стати їхніми суперниками за крок до стадії плей-офф.

Шахтар U-19 посів друге місце у групі F Шляху Ліги чемпіонів, тоді як львівський Рух U-19 пройшов два раунди Шляху чемпіонів країн, що дозволило обом українським командам вийти до плей-офф Юнацької ліги УЄФА, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Тепер їм належить пройти стикові матчі, аби вийти до 1/8 фіналу. Жеребкування стикових матчів відбудеться 8 листопада (початок – о 13:00 за київським часом). На цій стадії вісім переможців Шляху чемпіонів країн прийматимуть удома вісім других команд зі Шляху Ліги чемпіонів. Представники однієї асоціації будуть між собою розведені. Вісім переможців стикових матчів вийдуть до 1/8 фіналу, де на них уже чекають вісім переможців груп Шляху Ліги чемпіонів.

Переможці Шляху чемпіонів країн: АЗ, Генк, Хайдук, Хіберніан, МТК, Панатінаїкос, Рух, Янг Бойз.

Команди, які стали другими у групах Шляху Ліги чемпіонів: Аякс, Борусія Д, Айнтрахт, Інтер, Ювентус, Порту, Зальцбург, Шахтар.

Пробилися напряму в 1/8 фіналу: Мілан, Атлетіко, Барселона, Ліверпуль, Манчестер Сіті, ПСЖ, Реал, Спортінг.

Додамо, що стикові матчі мають відбутись 7 та 8 лютого 2023 року. 13-го лютого відбудеться жеребкування 1/8 фіналу, а матчі цієї стадії заплановані на 28 лютого та 1 березня. Чвертьфінали мають зіграти 14 та 15 березня, півфінали – 21 квітня, а фінал – 24 квітня.

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