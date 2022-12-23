Шахтар та Рух дізнались дати проведення плей-офф Юнацької ліги УЄФА
21:38 - Читать на русском
Союз європейських футбольних асоціацій оприлюднив дати і час проведення поєдинків плей-офф Юнацької ліги УЄФА.
Серед учасників плей-офф – українські Шахтар та Рух. Поєдинки обох команд заплановані на 8 лютого, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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Так, львів'яни зіграють з Інтером – гра розпочнеться о 15:00. Шахтар зустрінеться з хорватським Хайдуком, початок гри о 19:00.
Зауважимо, що протистояння стадії плей-офф складатимуться з одного матчу. Переможці пар вийдуть до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.
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